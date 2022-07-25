Kayısı üretiminde ilk 10'da yer alan Gürün'de hasat başladı

SİVAS (AA) - Yıllık yaklaşık 25 bin ton yaş kayısının üretildiği Sivas'ın Gürün ilçesinde hasat başladı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Gürün ilçesini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Tepecik köyünde kayısı hasadına katılan Şimşek ve Yılmaz, üreticilere bol kazançlar diledi.

Köydeki 200 dönümlük kayısı bahçesini gezen Şimşek, hasatla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız'dan bilgi aldı.

Şimşek, kayısı üretiminde Gürün'ün Türkiye'de ilk 10 arasında yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gürün, mikro klima özelliği taşıyan ve meyve üretiminin yaygın olduğu ilçemiz. Özellikle bu bölgemizde kayısı üretimi yoğun yapılıyor. Yaklaşık 15 bin dekarda 300 bin kayısı ağacında üretim gerçekleştiriliyor. Ürünün çoğunluğu yurt dışına ihraç ediliyor. Amacımız Gürün kayısısının marka değerini yükseltmek, üretimini daha da teşvik etmektir. Biz de bugün hem kayısı hasadına katıldık hem de üreticilerimize bol kazançlar diledik. İnşallah bu bölgemiz kayısı üretiminde bir marka haline gelecek."

Yıldız ise "Gürün'de yıllık yaklaşık 25 bin ton yaş kayısı üretiliyor. Tepecik köyünde ise bu rakam yaklaşık 18 bin tonu buluyor." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra 2021 yılında "Bademin Çiçekleri Bahçelerin Gelinliği" adıyla başlatılan ve Gürün Suçatı bölgesinde kurulan Türkiye'nin en büyük badem bahçesini ziyaret etti.