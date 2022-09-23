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Kaynarca-Karasu-Kocaali yolunun tamamlanan kısımları yarın açılacak

23.09.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Proje, Türkiye'nin Doğu-Batı aksında kilit rol oynayan bir konumda bulunan, Karadeniz Sahil Yolu'nu, İstanbul-Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca yolu vasıtası ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ve Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karasu Tüneli ve 5 köprünün de içinde yer aldığı Kaynarca-Karasu-Kocaali Yolu’nun 49 kilometre uzunluğundaki bölümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımlarıyla yarın açılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kaynarca-Karasu-Kocaali-4.Bölge Hududu Yolu Projesi’nin tamamının "2x2 şeritli" ve 60,7 kilometre uzunluğunda olduğu belirtilerek, projenin, 49 kilometre uzunluğundaki tek yön kesiminin bölünmüş yol ve "BSK" olarak tamamlandığı ifade edildi.

Projenin tamamlanan kısımlarının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun teşrifleriyle açılacağı bildirildi.

572 metre uzunluğundaki Karasu Tüneli, 120 metre uzunluğundaki Büyükyanık, 86,3 metre uzunluğundaki Taşlıgeçit, 32,6 metrelik Resuller, 41 metrelik Kuyumcular ve 95 metrelik Küçükboğazderesi köprülerinin de hizmete açılacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Proje, ülkemizin Doğu-Batı aksında kilit rol oynayan bir konumda bulunan, Karadeniz Sahil Yolu'nu, İstanbul-Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca yolu vasıtası ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ve Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlayacak. Ayrıca bu projeyle İstanbul’dan Karadeniz Sahil Yolu’na, D100’e alternatif bir bağlantı gerçekleştirilecek. Projenin tamamlanması ile yolun fiziksel ve geometrik standartlarında iyileşme sağlanacak.

Bölgede hızla artan sanayi tesisleri, bağlantılı limanlar ve gelişmekte olan turizm potansiyeli sebebiyle söz konusu yolun tamamlanması önem arz ediyor. Proje bünyesinde, 60,7 kilometre uzunluğundaki kesim bölünmüş yol BSK olarak tamamlanacak. Bu kapsamda 572 metre uzunluğunda çift tüp tünel, toplam uzunluğu 1365 metre olan 13 köprü, 24 hemzemin ve 6 köprülü kavşak bulunuyor."

Kaynarca-Karasu-Kocaali yolunun tamamlanan kısımları yarın açılacak

- Proje, Türkiye'nin Doğu-Batı aksında kilit rol oynayan bir konumda bulunan, Karadeniz Sahil Yolu'nu, İstanbul-Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca yolu vasıtası ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ve Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlayacak

Kaynarca-Karasu-Kocaali yolunun tamamlanan kısımları yarın açılacak

Kaynarca-Karasu-Kocaali yolunun tamamlanan kısımları yarın açılacak

Kaynarca-Karasu-Kocaali yolunun tamamlanan kısımları yarın açılacak

Kaynarca-Karasu-Kocaali yolunun tamamlanan kısımları yarın açılacak

Kaynarca-Karasu-Kocaali yolunun tamamlanan kısımları yarın açılacak

Kaynarca-Karasu-Kocaali yolunun tamamlanan kısımları yarın açılacak

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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