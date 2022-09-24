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Kayseri Basketbol Kulübünün olağanüstü genel kurulu yapıldı

24.09.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol adıyla mücadele edecek

KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, kulübün ismi "Melikgazi Kayseri Basketbol" olarak değiştirildi.

Toplantıda 2021-2022 sezonu mali tablosu görüşülürken, kulübün toplam borcunun 4 milyon 503 bin 392 lira olduğu açıklandı.

Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibra edildiği genel kurulda yapılan seçimde ise Yakup Yüksel'in başkanlığındaki yönetim kurulu İbrahim Somtaş, Sinan Karaoğlu, Serhat Sarıalp, Furkan Ergüneş, Tuğran Akdağ, Hasan Öztoprak, Serhat Solak, Nadire Erdoğan Arık ve İbrahim Bozdağ'dan oluştu.

Kulüp başkanı Yakup Yüksel, genel kurulda yaptığı konuşmada, kısa ve uzun vadedeki planlarını uygulamaya koyacaklarını söyledi.

Yüksel, ulusal ve uluslararası bir takım olduklarını, bu yıl bazı değişikliklerle tecrübeli bir teknik ekip kurduklarını dile getirdi.

Vergi ve SGK primleri dışında kulübün borcu olmadığını vurgulayan Yüksel, borçları kısa sürede ödemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kayseri Basketbol Kulübünün olağanüstü genel kurulu yapıldı

- Kulüp, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol adıyla mücadele edecek

Kayseri Basketbol Kulübünün olağanüstü genel kurulu yapıldı

Kayseri Basketbol Kulübünün olağanüstü genel kurulu yapıldı

Kayseri Basketbol Kulübünün olağanüstü genel kurulu yapıldı

Kayseri Basketbol Kulübünün olağanüstü genel kurulu yapıldı

Kayseri Basketbol Kulübünün olağanüstü genel kurulu yapıldı

Kayseri Basketbol Kulübünün olağanüstü genel kurulu yapıldı

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