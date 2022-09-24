Kayseri Basketbol Kulübünün olağanüstü genel kurulu yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.
Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, kulübün ismi "Melikgazi Kayseri Basketbol" olarak değiştirildi.
Toplantıda 2021-2022 sezonu mali tablosu görüşülürken, kulübün toplam borcunun 4 milyon 503 bin 392 lira olduğu açıklandı.
Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibra edildiği genel kurulda yapılan seçimde ise Yakup Yüksel'in başkanlığındaki yönetim kurulu İbrahim Somtaş, Sinan Karaoğlu, Serhat Sarıalp, Furkan Ergüneş, Tuğran Akdağ, Hasan Öztoprak, Serhat Solak, Nadire Erdoğan Arık ve İbrahim Bozdağ'dan oluştu.
Kulüp başkanı Yakup Yüksel, genel kurulda yaptığı konuşmada, kısa ve uzun vadedeki planlarını uygulamaya koyacaklarını söyledi.
Yüksel, ulusal ve uluslararası bir takım olduklarını, bu yıl bazı değişikliklerle tecrübeli bir teknik ekip kurduklarını dile getirdi.
Vergi ve SGK primleri dışında kulübün borcu olmadığını vurgulayan Yüksel, borçları kısa sürede ödemeyi hedeflediklerini kaydetti.
- Kulüp, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol adıyla mücadele edecek
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz