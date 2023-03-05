Kayseri'de Fenerbahçe taraftarının stada alınmaması sonrası Başkan Ali Koç tepkisini böyle gösterdi!

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertlilerin 2-1 kazandığı mücadele öncesi maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarların ikinci kez karşılaşmaya alınmamasına karar verildi.

TARAFTAR MAÇA ALINMADI

İlk olarak Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe taraftarlarının maça alınmayacağını duyurdu. Ardından yapılan itirazlar neticesinde mahkeme deplasman yasağı kararını kaldırmıştı. Sonrasında Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nin kararına, Kayseri Valiliği tarafından yapılan itirazı üst mahkeme kabul etti ve bu karar neticesinde Fenerbahçe taraftarının maça alınmadı.

ALİ KOÇ PROTOKOLDE YER ALMADI

Güvenlik Kurulu'nun bu kararının yanlış olduğunu belirten ve konu hakkında sert açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tepkisini maçta da gösterdi. Koç, kendisi için protokol tribününde ayrılan yere oturmadı. Sarı-Lacivertliler'in başkanı, maçı farklı bir yerden takip etti.

"BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA NOKTASINA GELMİŞTİR"

Geçtiğimiz gün kulüp televizyonuna açıklama yapan Ali Koç, "Niye en ağır ihlaller, en yoğun hakem hataları bizim başımıza geliyor? Son olarak da bunu yaşadık. Bardağı taşıran damla noktasına gelmiştir" demişti.

"YANLIŞIN BİR ŞEKİLDE KILIFINA UYDURULMA ÇABALARI BUNLAR"

Kayseri Valiliği tarafından mahkemeye verilen savunma hakkında konuşan Koç, "Bir insanın takımını desteklemesi, canlı olarak bulunmasının ne anlama geldiğini bilmeyen bir zihniyetle tepeden gelen bir kararla yapılmış yanlışın bir şekilde kılıfına uydurulma çabaları bunlar" ifadelerini kullandı.

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