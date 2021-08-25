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Kayseri Hayvanat Bahçesi'ndeki flamingolar özel ilgiyle ağırlanıyor

25.08.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak: - "Sabah veteriner hekimimiz, sağlık teknikerimizle birlikte kontrollerini, bakıcılarımız saha temizliklerini ve yemlemelerini yapıyor. Hayvanların gün içerisindeki hareketleri de takip edilip, sağlık problemi olanların tedavi süreçleri başlatılıyor"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Anadolu Harikalar Diyarı içindeki hayvanat bahçesinde, 8'i Ankara Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden 2013'te nakledilen 9 flamingoya, özenle bakılıyor.

Türkiye'de "allı turna" adıyla bilinen göçmen kuşlardan flamingolar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde kendileri için oluşturulan özel bölümde misafir ediliyor.

Sıcak iklim kuş türü olan flamingoların rahat ettirilmesi için yapılan yazlık ve kışlık bölümlerde, hava şartlarının gerektirdiği önlemler alınıyor. Yaz aylarında özel havuzlarında serinleyen allı turnalar, kışın da soğuktan özel ısıtıcı sistemlerle korunuyor. Flamingolar, özel yemlerin yanı sıra çeşitli meyveler ve ek gıdalarla besleniyor.

Aslan, ayı, yılan, maymun ve timsah gibi bir çok canlıyı bünyesinde barındıran hayvanat bahçesinde, kıvrak gagaları, ince bacakları ve özellikle de tüylerindeki kırmızı tonlarıyla flamingolar ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, AA muhabirine, flamingoların her zaman görülebilecek hayvanlar olmadığını, biri tedavi amaçlı gelen 9 flamingo için uygun yaşam şartlarını oluşturduklarını söyledi.

Hayvanat bahçesinin hayvanların konforu düşünülerek inşa edildiğini anlatan Bacak, flamingolar için havuz ve çim alanların bulunduğunu vurguladı.

Bacak, "Hayvanlarımızı kışın kapalı alanımıza alıyoruz, yazın çıkarıyoruz. Sabah veteriner hekimimiz, sağlık teknikerimizle birlikte kontrollerini, bakıcılarımız saha temizliklerini ve yemlemelerini yapıyor. Hayvanların gün içerisindeki hareketleri de takip edilip, sağlık problemi olanların tedavi süreçleri başlatılıyor." ifadelerini kullandı.

Kayseri Hayvanat Bahçesi'ndeki flamingolar özel ilgiyle ağırlanıyor

- Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak: - "Sabah veteriner hekimimiz, sağlık teknikerimizle birlikte kontrollerini, bakıcılarımız saha temizliklerini ve yemlemelerini yapıyor. Hayvanların gün içerisindeki hareketleri de takip edilip, sağlık problemi

Kayseri Hayvanat Bahçesi'ndeki flamingolar özel ilgiyle ağırlanıyor

Kayseri Hayvanat Bahçesi'ndeki flamingolar özel ilgiyle ağırlanıyor

Kayseri Hayvanat Bahçesi'ndeki flamingolar özel ilgiyle ağırlanıyor

Kayseri Hayvanat Bahçesi'ndeki flamingolar özel ilgiyle ağırlanıyor

Kayseri Hayvanat Bahçesi'ndeki flamingolar özel ilgiyle ağırlanıyor

Kayseri Hayvanat Bahçesi'ndeki flamingolar özel ilgiyle ağırlanıyor

Kayseri Hayvanat Bahçesi'ndeki flamingolar özel ilgiyle ağırlanıyor

Kayseri Hayvanat Bahçesi'ndeki flamingolar özel ilgiyle ağırlanıyor

Kayseri Hayvanat Bahçesi'ndeki flamingolar özel ilgiyle ağırlanıyor

Kayseri Hayvanat Bahçesi'ndeki flamingolar özel ilgiyle ağırlanıyor
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