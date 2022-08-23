Kayseri Şeker Fabrikası'nın su soğutma kulesi yenileniyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası'nda çıkan yangında hasar gören ve kullanılmaz halen gelen su soğutma kulesinin yenisi inşa edilecek.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaptığı yazılı açıklamada, meydana gelen olayda su soğutma kulesinin kullanılmaz hale geldiğini bildirdi.

Bu nedenle yenisinin hızlı bir şekilde inşa edileceğini belirten Akay, "Öncelikle Kayseri şeker ailesine geçmiş olsun. Büyük bir kazaydı. Plastik ve ahşap maddenin yoğun olduğu soğutma kulesi kıvılcımla ateş aldı ve alevler arasında kaldı. Yangının kaynaktan veya elektrik kontağından çıkmış olabileceği yönünde ilk inceleme sonrasında tahminler var. İtfaiye raporu çıkınca yangının sebebi de netleşmiş olacak. Soğutma Kulesi'nin yenisinin inşası için ilgili yöneticilerimiz hemen çalışma başlattı. Daha kapsamlı ve daha büyük bir soğutma kulesi kampanya öncesinde yapılarak, kampanya dönemine sorunsuz bir şekilde gireceğiz." ifadesini kullandı.

Dün öğle saatlerinde Kayseri Şeker Fabrikasının soğutma kulesinde tadilat yapıldığı sırada yangın çıkmış, çıkan yangın fabrikanın ve Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü