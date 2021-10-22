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Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğünden üreticilere araç ve ekipman desteği

22.10.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğünden üreticilere araç ve ekipman desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Tarım ve Orman Müdürlüğü "Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında üreticilere araç ve ekipman desteği sağladı.

İl Müdürlüğündeki törene AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve yetkililerle çiftçiler katıldı.

Şahin burada yaptığı konuşmada proje kapsamında 2 araç ile bazı ekipmanların ilçe müdürlüklerine teslim edildiğini söyledi.

Projenin Kayseri dahil 42 şehirde yürütüldüğünü anımsatan Şahin, "İlimizde Felahiye, Özvatan ve Talas ilçeleri ile kırsal mahallelerinde olmak üzere 46 mahallede, 1891 işletmede, 16 bin 217 baş hayvanda uygulama yapılması planlanmaktadır. Üreticilerimizden bu hizmet karşılığında 25 lira el emeği ücreti dışında herhangi bir ücret alınmayacak ve haftanın 7 günü hizmet verilecek." dedi.

Projenin hedeflerine de değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Proje faaliyetleri sonucu, suni tohumlama uygulamalarına erişim imkanı artırılacak. Üreme etkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitim verilecek. Yüksek verimli yerli ve milli genotipe sahip buzağılar elde edilecek. Ailelerin gelir seviyesindeki artış ile büyükbaş hayvancılık teşvik edilmiş ve özendirilmiş olacak."

Büyükkılıç ise Kayseri'de kurumlar arasındaki uyum sonucu bir çok projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Tarım alanında Kayseri'yi daha iyi noktalara getirmek için el birliği ile çalıştıklarını aktaran Büyükkılıç, "Bakanlarımızla, milletvekillerimizle, siyasi teşkilatlarla ve en önemlisi yerel yönetimlerle uyum içinde çalışmalarımız sürüyor. Bunun bereketini görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 16 ilçemizi de kucaklayacak şekilde tarım ve hayvancılığa destek veriyoruz. Bu desteklerin devamı da inşallah gelecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından araç ve ekipmanlar ilçe müdürlüklerine teslim edildi.

Protokol üyeleri daha sonra Ev Hayvanları Kimliklendirme Merkezi ve Osmanlı arşivlerinde yer alan Kayseri tarımına ait belgelerden oluşan sergiyi gezdi.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğünden üreticilere araç ve ekipman desteği

Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğünden üreticilere araç ve ekipman desteği

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden üreticilere araç ve ekipman desteği

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden üreticilere araç ve ekipman desteği

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden üreticilere araç ve ekipman desteği

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden üreticilere araç ve ekipman desteği

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden üreticilere araç ve ekipman desteği

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden üreticilere araç ve ekipman desteği
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