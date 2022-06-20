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Kayseri'de 17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a karne sürprizi

20.06.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a karne sürprizi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de duvardan düşme sonucu iç kanama geçiren ve yoğun bakımda 17 gün tedavi gördükten sonra hayata tutunan 11 yaşındaki öğrenciye karnesi tedavi gördüğü hastanede verildi.

İbrahim Tennuri Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi İkranur Yücel, duvardan düşme sonucu Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Fevzi Mercan Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

İç kanama geçirdiği belirlenen ve yoğun bakımda 17 gün süren yaşam savaşını kazanarak 2 gün önce normal servise alınan öğrenciye, karne sürprizi yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İkranur'u hastanede ziyaret ederek karnesini verdi.

Doktorların öğrencinin tedavisini iyi bir şekilde yaptığını vurgulayan Teltik, "Öğrencimiz 17 gün yoğun bakımdan sonra hayata yeniden döndü. Biz de ilk uyandığı gün karnesini getirmek istedik. Öğrencimizi iyi gördük. Yüzü gülüyor." dedi.

Teltik, öğretmenlerine ve hastane çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu ise öğrencinin takdir almasının önemli olduğunu belirterek, başarılarının daim olmasını diledi.

Tedavisi tamamlanan İkranur Yücel ise öğretmenlerinin karneyi hastaneye getirmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Takdir aldığı için de ayrıca mutlu olduğunu dile getiren Yücel, karnesinin beklediği gibi geldiğini söyledi.

Kayseri'de 17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a karne sürprizi

Kayseri'de 17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a karne sürprizi

Kayseri'de 17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a karne sürprizi

Kayseri'de 17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a karne sürprizi

Kayseri'de 17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a karne sürprizi

Kayseri'de 17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a karne sürprizi

Kayseri'de 17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a karne sürprizi

Kayseri'de 17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a karne sürprizi

Kayseri'de 17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a karne sürprizi

Kayseri'de 17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a karne sürprizi

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