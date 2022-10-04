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Kayseri'de 1914 yılına ait belge Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

04.10.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 1914 yılına ait belge Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na katıldığının ilanı ve şeyhülislam fetvasını içeren tarihi belgenin orijinalinin Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandığını duyurdu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, "Taş Mektep" olarak bilinen 127 yıllık Kayseri Lisesinin tarihi binasının restore ettirilerek 2 Mayıs 2016'da Türkiye'nin önemli müzelerinden biri haline getirildiğini belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nı, Anadolu'nun milli mücadeleye katkısını ve milli mücadele kahramanlarını anlatan müzede son olarak önemli bir belgenin sergilenmeye başlandığını aktaran Büyükkılıç, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na katılmasıyla ilgili belgenin üç başlıkta toplandığını bildirdi.

Orijinal belgenin yanında karekod uygulamasıyla belgenin çevirisi ve günümüz Türkçesinin ziyaretçilerin bilgisine ve beğenisine sunulduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Osmanlı Devleti'nin Harb-i Umumi olarak bilinen I. Dünya Savaşı'na katılmasıyla ilgili üç başlıktan oluşan tarihi belgede, ilk olarak Osmanlı Sultanı V. Mehmed Reşad'ın halkına Osmanlı Devleti'nin savaşa girdiğini beyan ettiği ve halkını topyekün mücadeleye çağırdığı bölüm yer alıyor.

İkinci başlıkta Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın Osmanlı subay ve askerlerine hitaben yapmış olduğu bilgilendirme ile moral motivasyon konuşması yer almakta. Son başlıkta ise şeyhülislamlık makamında bulunan Hayri bin Avni el-Ürgübi, Osmanlı Devleti'nin Harb-i Umumi'ye katılması ile ilgili vermiş olduğu fetva yer alıyor."

Kayseri'de 1914 yılına ait belge Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Kayseri'de 1914 yılına ait belge Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Kayseri'de 1914 yılına ait belge Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Kayseri'de 1914 yılına ait belge Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Kayseri'de 1914 yılına ait belge Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Kayseri'de 1914 yılına ait belge Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Kayseri'de 1914 yılına ait belge Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Kayseri'de 1914 yılına ait belge Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Kayseri'de 1914 yılına ait belge Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Kayseri'de 1914 yılına ait belge Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Kayseri'de 1914 yılına ait belge Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Kayseri'de 1914 yılına ait belge Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

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