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Kayseri'de 2 asırlık jandarma konağı restore edildi

30.10.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konak, Güneşli Jandarma Karakol Komutanlığı olarak hizmet verecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesince restore edilen 200 yıllık jandarma konağı hizmete açıldı.

Güneşli Mahallesi'nde atıl durumdaki konağın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, restorasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu toprakların üzerindeki fitne odaklarının bitmek bilmediğini, özellikle yurt dışından uzanan ellerin içeridekilerle iş birliği yaparak Türkiye'nin birliğine kastettiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bizim bu coğrafyadan kaynaklanan zorluklarımız var, tarihte üstlendiğimiz misyondan kaynaklı zorluklarımız var. Bu zorluklar karşısında bir olacağız, beraber olacağız, bütün kötüleri yeneceğiz. İstedikleri kadar 50 yıl FETÖ'ye emek versinler, 50 yıl PKK'ya emek versinler, 50 yıl DHKPC'ye emek versinler, hiç önemli değil. Hem onları yeneceğiz hem de onların yurt dışındaki para babalarını yeneceğiz. Biz bir olacağız, beraber olacağız, yoksa Allah korusun bizi zor günler bekler."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de mahalledeki karakolun, asayiş olaylarının azalması ve görülen lüzum üzerine 2013 yılında faaliyetlerine son verildiğini söyledi.

Jandarmanın artık restore edilen konakta yeniden görev alacağını belirten Yiğit, "Geçen süre içinde gelişen şartlar, ilk kademe hizmetinin en yakın yerde vatandaş odaklı, hızlı, kolay ve kaliteli bir şekilde verilebilmesi, jandarmanın Güneşli Mahallesi'ndeki etkinliğini artırmak amacıyla tekrar açılması planlanmıştır. 21 Ekim 2019 tarihinde restorasyonuna başlanan konak 905 metrekare alandan oluşuyor." diye konuştu.

Yiğit, Güneşli Jandarma Karakol Komutanlığının yapımında katkısı olanlara teşekkür etti.

Vali Şehmus Günaydın da il ve ilçe belediyeleriyle iş birliği yaparak Kayseri'nin ihtiyaçlarını tamamladıklarını belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapının 19. yüzyıldan kaldığına dikkati çekerek, "Tescilli yapıyı restore edip sonraki kuşaklara miras olarak kalması için aslına uygun ve fonksiyon yükleyerek hizmete sunduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tuğgeneral Yiğit, Başkan Çolakbayrakdar'a plaket verdi, katılımcılar açılış kurdelesini kesti.

Kayseri'de 2 asırlık jandarma konağı restore edildi

- Konak, Güneşli Jandarma Karakol Komutanlığı olarak hizmet verecek

Kayseri'de 2 asırlık jandarma konağı restore edildi

Kayseri'de 2 asırlık jandarma konağı restore edildi

Kayseri'de 2 asırlık jandarma konağı restore edildi

Kayseri'de 2 asırlık jandarma konağı restore edildi

Kayseri'de 2 asırlık jandarma konağı restore edildi

Kayseri'de 2 asırlık jandarma konağı restore edildi

Kayseri'de 2 asırlık jandarma konağı restore edildi

Kayseri'de 2 asırlık jandarma konağı restore edildi

Kayseri'de 2 asırlık jandarma konağı restore edildi

Kayseri'de 2 asırlık jandarma konağı restore edildi
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