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Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı

29.07.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 19 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 1 yıl 8 ay ile 13 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 19 kişi yakalandı.

5 hükümlü cezaevine teslim edildi, 1 hükümlü ile 13 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı

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