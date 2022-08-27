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Kayseri'de 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu

27.08.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sabah evinden tarla sulamak için çıkan 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu.

Merkez Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi Bozgüney Sokak'taki sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, H.İ. olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından morga gönderildi.

Kayseri'de 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu

Kayseri'de 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu

Kayseri'de 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu

Kayseri'de 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu

Kayseri'de 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu

Kayseri'de 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu

Kayseri'de 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu

Kayseri'de 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kocasinan Sulama kanalı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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