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Kayseri'de 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı

19.10.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı

KAYSERİ (AA) - Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şubesince düzenlenen 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'ndaki program, bu yıl "Geleceğe açılan kapı" temasıyla hazırlandı.

Programın açılışında konuşan KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, 31 yıldır düzenledikleri çeşitli kongre, sempozyum ve etkinliklerle paylaşılan bilgi ve deneyimlerin pek çok kuruma yön verdiğini, bakış açılarına katkı sağladığını gururla gözlemlediklerini söyledi.

Bugünkü zirvede alanlarında uzman ve deneyimli konuşmacıların geleceğe açılan kapının anahtarını vermeye çalışacağını ifade eden Bayraktar, konuşmacıların dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını belirlemesini tartışacağını dile getirdi.

Yaşam şekillerinin ve iş anlayışının değişimin ötesinde hızlı bir dönüşüm geçirdiğini belirten Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Küresel hedeflerin baskısı, çevresel, sosyal ve ekonomik değişimler ölçütlerimizi değiştiriyor. Bizler de karşı karşıya kaldığımız risklere kalıcı, sürdürülebilir çözümler arıyoruz. Riskleri aşmamızın en temel koşulu insanlık olarak hep birlikte bu dönüşüm çabasına bilimde, sektörde ve toplumda özgürlüğü savunarak destek vermemizdir. Başarıya ulaşmamız bu özgürlüğü sağlayacak bir adalet zemini oluşturmamıza bağlıdır."

KalDer Kayseri Şube Başkanı Erkut Korkmaz, derneğin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KalDer'in insan kaynağı yönünden sanayiciye büyük destek verdiğini aktardı.

Kurumsallaşmanın önemine dikkati çeken Büyüksimitci, şöyle devam etti:

"Rekabet endeksine baktığımızda ülkemiz 140 ülke arasında 68 ile 70. sıralar arasında gidip gelmekte. Üretim maliyeti endeksine baktığımızda Batı ülkeleri 120 puanlarda, Uzak Doğu ülkeleri 85-90 bandındayken ülkemiz 90-95 bandında ortalarda yer almakta. 2030 yılına kadar dijitalleşmede, Yeşil Mutabakat kapsamında istenilen gelişmeleri yakalayamazsak Batı ile olan puan farkımız yaklaşık 10-15 puan daha ülkemiz aleyhine olacak. Bu sebeple bu yolculukta en önemli unsurlardan biri olan kurumsallaşma, ürün, hizmet ve yönetim kalitesi konusunda KalDer'i çok kıymetli bir paydaş olarak görüyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kalitenin önemine dikkati çekerek, etkinliğin güzel sonuçlar doğurmasını diledi.

Zirve, yapay zeka, siber güvenlik ve siber gelecek, iklim değişikliği gibi konularda alanında uzman kişilerin sunumlarıyla sürecek.

Kayseri'de 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı

Kayseri'de 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı

Kayseri'de 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı

Kayseri'de 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar

Kayseri'de 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı

Kayseri'de 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı

Kayseri'de 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı

Kayseri'de 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı

Kayseri'de 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı

Kayseri'de 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı

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