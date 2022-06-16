YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı

16.06.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 6'sı firari hükümlü 18 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 2 yıl 15 gün ile 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlünün de olduğu 18 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:44
İkindi
16:39
Akşam
20:12
Yatsı
21:54
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.