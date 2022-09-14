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Kayseri'de atölyeye dönüştürülen düğün salonu kadınlara iş kapısı oldu

14.09.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de atölyeye dönüştürülen düğün salonu kadınlara iş kapısı oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, belediyenin girişimleri ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle eski düğün salonuna kurulan tekstil atölyesi kadın istihdamına katkı sağlıyor.

Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin düğün salonunu tahsis ettiği, iş insanlarının da makine ve ekipman desteği verdiği atölyede ilk etapta 25 kadın çalışmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2022'yi istihdam yılı ilan ettiklerini ve hayırseverlerin desteğiyle tekstil atölyesini ilçeye kazandırdıklarını belirtti.

Atölyede 25 kadının çalıştığını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugün ilçemiz için bir gurur günü. Belediyemize ait düğün salonumuzu tekstil atölyesine çevirdik. Atölyede çalışan kadınlarımız evlerine ekmek götürüyor. Atölyenin makine ve ekipman alımı için belediyemize şartlı bağışta bulunan Özkoyuncu Ailesi'ne ilçemiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Yahyalılı iş adamımızın sahibi olduğu Larte Tekstil ile atölyemizde dikim yapılıyor. Atölyemiz 150 kişinin çalışacağı bir potansiyele sahip. Çalışan sayımız önümüzdeki günlerde giderek artacak. Bu yıl bizim için istihdam yılı."

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ise atölyenin kamu özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Kayseri'de atölyeye dönüştürülen düğün salonu kadınlara iş kapısı oldu

Kayseri'de atölyeye dönüştürülen düğün salonu kadınlara iş kapısı oldu

Kayseri'de atölyeye dönüştürülen düğün salonu kadınlara iş kapısı oldu

Kayseri'de atölyeye dönüştürülen düğün salonu kadınlara iş kapısı oldu

Kayseri'de atölyeye dönüştürülen düğün salonu kadınlara iş kapısı oldu

Kayseri'de atölyeye dönüştürülen düğün salonu kadınlara iş kapısı oldu

Kayseri'de atölyeye dönüştürülen düğün salonu kadınlara iş kapısı oldu

Kayseri'de atölyeye dönüştürülen düğün salonu kadınlara iş kapısı oldu

Kayseri'de atölyeye dönüştürülen düğün salonu kadınlara iş kapısı oldu

Kayseri'de atölyeye dönüştürülen düğün salonu kadınlara iş kapısı oldu

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Kayseri tekstil atölyesi

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