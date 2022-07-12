Kayseri'de bir kişi radyo verici istasyonundan kablo çalarken yakalandı

Daha önce çok sayıda olaya karıştığı tespit edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Hıdırellez Tepesi mevkisinde gözetleme yaparken durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takip etti.

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