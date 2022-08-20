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Kayseri'de çocuklar akrobasi sirki ile eğlendi

20.08.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de çocuklar akrobasi sirki ile eğlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediyesince düzenlenen organizasyonda sahne alan akrobasi sirki, çeşitli gösterilerle izleyenleri eğlendirdi.

Anneler Parkı’na kurulan ve çocukların ilgi gösterdiği sirke torunu ile katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, herkese iyi seyirler diledi.

Programda hava akrobasisi, ip cambazı, salıncak, transformasyon, illüzyon, palyaço ve jonglör gösterileri yapıldı.

İzleyicilere keyifli saatler yaşatan sirk, 11 Eylül'e kadar misafirlerini eğlendirmeye devam edecek.

Öte yandan, panayır alanında akrobasi sirki çadırının yanı sıra çocuklar için oyun parkları kuruldu.

Kayseri'de çocuklar akrobasi sirki ile eğlendi

Kayseri'de çocuklar akrobasi sirki ile eğlendi

Kayseri'de çocuklar akrobasi sirki ile eğlendi

Kayseri'de çocuklar akrobasi sirki ile eğlendi

Kayseri'de çocuklar akrobasi sirki ile eğlendi

Kayseri'de çocuklar akrobasi sirki ile eğlendi

Kayseri'de çocuklar akrobasi sirki ile eğlendi

Kayseri'de çocuklar akrobasi sirki ile eğlendi

Kayseri'de çocuklar akrobasi sirki ile eğlendi

Kayseri'de çocuklar akrobasi sirki ile eğlendi

Kayseri'de çocuklar akrobasi sirki ile eğlendi

Kayseri'de çocuklar akrobasi sirki ile eğlendi

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