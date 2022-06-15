YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi

Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi

15.06.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kiracının, ev sahibiyle tartıştıktan sonra ateşe verdiği ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.S, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Önder Sokak'taki evinin kiracıları O.Ö. ve G.Ö. kardeşleri apartman sakinlerinin şikayetinden dolayı çıkarmak istedi.

Ev sahibiyle telefonda tartışan O.Ö. ve G.Ö, daha sonra evi ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kiracılar ile apartman sakinleri arasında çıkan arbedeye polis ekipleri müdahalede bulundu.

İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen kiracılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, ev kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi

Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi

Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi

Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi

Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi

Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi

Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi

Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi

Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi

Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi

Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi

Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:43
İkindi
16:38
Akşam
20:11
Yatsı
21:54
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkizlerini emzirirken paylaştı! “Yorgunum ama...”

İkizlerini emzirirken paylaştı! “Yorgunum ama...”

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

İzleyen şaştı kaldı! Market olanlar karşısında açıklama yaptı

İzleyen şaştı kaldı! Market olanlar karşısında açıklama yaptı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.