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Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

09.09.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi Çuhadar Sokak'ta bulunan kıraathanede oturan Ö.Ç'ye kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tabancayla ateş açıp kaçtı.

Ö.Ç, saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Servis ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri silahlı saldırı Kıraathane

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