YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de Kültepe Müzesi yapılacak

Kayseri'de Kültepe Müzesi yapılacak

30.08.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Kültepe Müzesi yapılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültepe Müzesi yapımı için ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, müzede Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde çıkarılan eserlerin sergileneceğini belirtti.

İhalenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığınca yarın yapılacağını aktaran Büyükkılıç, müzenin bir kazıya ait buluntuların sergilendiği tek müze özelliğini taşıyacağını ifade etti.

Büyükkılıç, müzenin kayadan oyma yapısıyla şehre değer katacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kayseri açık hava müzesi niteliğinde, her köşesi ayrı bir tarih kokuyor. 70 yıldır Kültepe'de kazı çalışmaları sürüyor. Kültepe Kaniş/Karum'dan çıkan tablet şeklindeki çek, senet, değişik ticari anlaşmalarla ilgili eserleri bu müzemizde sergileyeceğiz. Müzemiz, kayadan oyma olacak. Kayseri'ye yenilik katacak ve aynı zamanda Türkiye'de görseli ve uygulamasıyla kendisinden söz ettirecek."

Kayseri'de Kültepe Müzesi yapılacak

Kayseri'de Kültepe Müzesi yapılacak

Kayseri'de Kültepe Müzesi yapılacak

Kayseri'de Kültepe Müzesi yapılacak

Kayseri'de Kültepe Müzesi yapılacak

Kayseri'de Kültepe Müzesi yapılacak

Kayseri'de Kültepe Müzesi yapılacak

Kayseri'de Kültepe Müzesi yapılacak

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kayseri Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
05:58
Öğle
12:44
İkindi
16:24
Akşam
19:20
Yatsı
20:41
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.