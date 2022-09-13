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Kayseri’de lise öğrencilerinin 100 dekar alana ektiği aspirin hasadı yapıldı

13.09.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de lise öğrencilerinin 100 dekar alana ektiği aspirin hasadı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde gıda, tarım ve hayvancılık eğitimi verilen meslek lisesinin öğrencilerince 100 dekar alana ilk kez ekilen aspir hasat edildi.

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Tuzhisar Mahallesi'nde gıda, tarım ve hayvancılık alanında eğitim veren Büyüktuzhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 49 öğrencisi, öğretmenleri öncülüğünde mülkiyeti Bünyan Belediyesine ait 100 dekar araziye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaymakamlığın desteğiyle nisan ayında aspir ekti.

Öğrenciler, ekimden sonraki 5 aylık süreçte de gübreleme, çapalama ve sulama gibi işlerde aktif çalışarak derslerde öğrendikleri bilgileri tarlada pekiştirdi.

Tarladaki hasat etkinliğinde gazetecilere açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, 100 dekara ekilen aspir tohumunun Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ekilmeyen tek bir karış alan kalmasın." direktifleriyle arazinin ekildiğini belirten Teltik, yaklaşık 4-5 ton aspir yağı elde etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Teltik, elde edilecek gelirin sonraki yıllarda kurulacak sera alanı ve önümüzdeki yıl şeker pancarı veya buğday ekimi için kullanılacağını dile getirdi.

Projenin başarılı olduğuna değinen Teltik, hasadın herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Büyüktuzhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mustafa Kaan Başer de ailesi tarımla uğraştığı için tarım ve hayvancılık eğitimi veren meslek lisesini tercih ettiğini, bu yıl uygulamalı aspir ektiklerini belirtti.

Başer, aspir bitkisinin ne işe yaradığı, ne zaman haset edildiği, ne tür gübrenin atıldığı, hangi ilaçların kullanıldığı gibi bilgileri öğrendiğini ifade etti.

Öğrencilerden Uğur Karacan ise okul zamanı ektikleri aspirle tarlada nasıl iş yapacaklarını ve ekim zamanı uygulanan yöntemleri öğrendiklerini vurguladı.

Enes Gültekin ise okul sayesinde aspirin hangi işlemlerden geçerek yağ elde edildiğini, kullanılan ekipmanları tanıdığını, uygulama sayesinde tecrübe kazandıklarını kaydetti.

Kayseri’de lise öğrencilerinin 100 dekar alana ektiği aspirin hasadı yapıldı

Kayseri’de lise öğrencilerinin 100 dekar alana ektiği aspirin hasadı yapıldı

Kayseri’de lise öğrencilerinin 100 dekar alana ektiği aspirin hasadı yapıldı

Kayseri’de lise öğrencilerinin 100 dekar alana ektiği aspirin hasadı yapıldı

Kayseri’de lise öğrencilerinin 100 dekar alana ektiği aspirin hasadı yapıldı

Kayseri’de lise öğrencilerinin 100 dekar alana ektiği aspirin hasadı yapıldı

Kayseri’de lise öğrencilerinin 100 dekar alana ektiği aspirin hasadı yapıldı

Kayseri’de lise öğrencilerinin 100 dekar alana ektiği aspirin hasadı yapıldı

Kayseri’de lise öğrencilerinin 100 dekar alana ektiği aspirin hasadı yapıldı

Kayseri’de lise öğrencilerinin 100 dekar alana ektiği aspirin hasadı yapıldı

Kayseri’de lise öğrencilerinin 100 dekar alana ektiği aspirin hasadı yapıldı

Kayseri’de lise öğrencilerinin 100 dekar alana ektiği aspirin hasadı yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Bünyan öğrenci aspir hasat

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