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Kayseri'de "Mimari Taş Oymacılığı Projesi" tamamlandı

12.10.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Proje kapsamında hazırlanan müfredat Milli Eğitim Bakanlığına sunulacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile farklı ülkelerin de ortak olduğu Erasmus Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projesi "Mimari Taş Oymacılığı Programı"nın kapanış toplantısı yapıldı.

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, fakültenin çok ortaklı bir projede yer almasından mutluluk duyduklarını belirterek, projenin farklı şekillerde devam ettirilmesini diledi.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İsmail Küçük ise projenin 2019 yılında başladığını, projeyle taş oymacılığı elemanı yetiştirecek bir müfredat yazıldığını dile getirdi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut da projeyle örnek çalışma grubu kurduklarını, 14 kişinin bu grupta yer aldığını ve hazırlanan program çerçevesinde katılımcıların alanda kullanılan malzemeleri tanıdıklarını, teknikleri öğrendiklerini belirtti.

Olgunlaşma Enstitüsü İngilizce öğretmeni Neslihan Toprak ise Türkiye'de köklü bir tarihe sahip olmasına rağmen mimari taş oymacılığı eğitiminin sadece çok sınırlı kurumlarda verildiğini, hazırlanan sektörel analiz sonucunda mevcut müfredatın günümüz taş oymacılığı ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Bu bağlamda yeterli akreditasyona sahip AB proje ortaklarının eğitimleri ve müfredatlarının incelendiğini anlatan Toprak, İspanya, İtalya ve Polonya'da konu üzerinde eğitim veren kurumları ziyaret ettiklerini ve iyi uygulamaları yerinde gözlemlediklerini belirtti.

Sektör analizleri tamamlanmış ve taş oymacılığı elemanını yetiştirecek müfredat yazımına 2020 yılında başlandığını aktaran Toprak, "Taş Oymacılığı Tasarım ve Uygulama Ders Kitabı", "Taş Oymacılığı Terminolojisi", "Türkiye Doğal Taşlarının Envanteri", "İş Sağlığı Güvenliği" ve taş oymacılığının tarihsel örneklerinin yer aldığı "Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk Mimarisinde Taş Oyma Örnekleri" kitaplarının yazımının çift dilli olarak tamamlandığını anlattı.

Müfredat yazımının bittiğini belirten Toprak, taş oymacılığı eğitimi müfredatı tekliflerinin Milli Eğitim Bakanlığına ve ilgili kurumlara sunulacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından oluşturulan eğitim grubuna katılan kursiyerlere sertifika verildi.

Taş oymacılığı örneklerinin yer aldığı sergi de ziyarete açıldı.

Kayseri'de "Mimari Taş Oymacılığı Projesi" tamamlandı

- Proje kapsamında hazırlanan müfredat Milli Eğitim Bakanlığına sunulacak

Kayseri'de "Mimari Taş Oymacılığı Projesi" tamamlandı

Kayseri'de "Mimari Taş Oymacılığı Projesi" tamamlandı

Kayseri'de "Mimari Taş Oymacılığı Projesi" tamamlandı

Kayseri'de "Mimari Taş Oymacılığı Projesi" tamamlandı

Kayseri'de "Mimari Taş Oymacılığı Projesi" tamamlandı

Kayseri'de "Mimari Taş Oymacılığı Projesi" tamamlandı

Kayseri'de "Mimari Taş Oymacılığı Projesi" tamamlandı

Kayseri'de "Mimari Taş Oymacılığı Projesi" tamamlandı

Kayseri'de "Mimari Taş Oymacılığı Projesi" tamamlandı

Kayseri'de "Mimari Taş Oymacılığı Projesi" tamamlandı

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