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Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

30.06.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

A.B. (37) idaresindeki 38 VA 077 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bisikletli A.Ş'ye (66) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada A.Ş'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

A.Ş'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü A.B, gözaltına alındı.

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

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trafik kazası Kayseri

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