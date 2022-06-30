KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
A.B. (37) idaresindeki 38 VA 077 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bisikletli A.Ş'ye (66) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada A.Ş'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
A.Ş'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü A.B, gözaltına alındı.
Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü
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