KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili, Nalçık Bulvarı üzerinde durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihbarına uymayarak kaçan H.A. yönetimindeki otomobil, Malazgirt Bulvarı'nda durduruldu.
Otomobilde, bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.
Olayda sürücü ve beraberindeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
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