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Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı

08.09.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, bisiklet kullanan bir çocuğu ise yaralayan zanlı yakalandı.

Merkez Kocasinan ilçesinde, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen S.K, Argıncık Mahallesi'nde 38 YL 772 plakalı panelvan aracıyla polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kaçarken 5 araca zarar veren S.K, Doğu Garajı civarında çarptığı bisikletli küçük çocuğu yaraladı.

Şüpheli S.K. ile panelvanda bulunan H.D, yaklaşık 10 kilometre boyunca yaşanan kovalamacanın ardından Bayır Sokağı'nda gözaltına alındı.

Polis ekibi, olayın ardından panelvanda narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı

Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı

Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı

Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı

Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı

Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı

Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı

Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı

Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı

Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı

Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı

Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı

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