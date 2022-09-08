KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, bisiklet kullanan bir çocuğu ise yaralayan zanlı yakalandı.
Merkez Kocasinan ilçesinde, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen S.K, Argıncık Mahallesi'nde 38 YL 772 plakalı panelvan aracıyla polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Kaçarken 5 araca zarar veren S.K, Doğu Garajı civarında çarptığı bisikletli küçük çocuğu yaraladı.
Şüpheli S.K. ile panelvanda bulunan H.D, yaklaşık 10 kilometre boyunca yaşanan kovalamacanın ardından Bayır Sokağı'nda gözaltına alındı.
Polis ekibi, olayın ardından panelvanda narkotik köpeğiyle arama yaptı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı
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