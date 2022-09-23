YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"nin ilki yapıldı

Kayseri'de "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"nin ilki yapıldı

23.09.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"nin ilki yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bu yıl birincisi düzenlenen "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen festival, çocuklara yönelik etkinliklerle başladı ve ardından İlyaslı Mahallesi'ndeki bir elma bahçesinde hasat yapıldı.

Üreticiler, yetiştirdikleri elmaları etkinlik alanında açtıkları stantlarda sergiledi.

Festivalde, 13 üreticinin katıldığı "En İyi Elma Yarışması"nda, Ahmet Akkaya birinci olarak tam altın ile ödüllendirildi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, burada yaptığı konuşmada, ilçelerinde 10 çeşit elmanın yetiştirildiğini söyledi.

İlçelerinin elma üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"İlçemizde zirai don olayları ve haşerelere karşı üç erken uyarı sistemi cihazımız var. Bunların sayesinde üreticilerimiz kara leke gibi hastalıkları ve zirai don olaylarını daha önceden öğrenip önlemler alıyor. Yaklaşık her yıl 100 bin ton elma üretimiyle Türkiye'de beşinci sıradayız."

Kaymakam Mehmet Kaya da bu yıl ilki düzenlenen festivalin gelecek yıllarda da devam edeceğini dile getirdi.

Yahyalı'nın 2 bin 960 hektarlık alanında elma üretildiğini anlatan Kaya, elmaların yaklaşık 42 bin 500 tonunun soğuk hava depolarında muhafaza edildiğini ifade etti.

Festivale katılan AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Taner Yıldız da ilki düzenlenen festivalin hayırlı olmasını temenni etti.

Kayseri'de "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"nin ilki yapıldı

Kayseri'de "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"nin ilki yapıldı

Kayseri'de "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"nin ilki yapıldı

Kayseri'de "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"nin ilki yapıldı

Kayseri'de "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"nin ilki yapıldı

Kayseri'de "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"nin ilki yapıldı

Kayseri'de "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"nin ilki yapıldı

Kayseri'de "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"nin ilki yapıldı

Kayseri'de "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"nin ilki yapıldı

Kayseri'de "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"nin ilki yapıldı

Kayseri'de "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"nin ilki yapıldı

Kayseri'de "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"nin ilki yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
elma Kayseri Yahyalı

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:20
Öğle
12:35
İkindi
16:00
Akşam
18:40
Yatsı
19:57
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.