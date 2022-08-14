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Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası tamamlandı

14.08.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası tamamlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası sona erdi.

Yaklaşık 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndaki yarışlara 26'sı İran uyruklu 73 sporcu katıldı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Tecelli Aydın, AA muhabirine, şampiyonanın 13'ünsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarışların 6 gün sürdüğünü belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Toplam 450 kilometrelik uçuş gerçekleştirildi. 73 sporcu katıldı. Bunların 26'sı yabancı sporcuydu. Herhangi bir kaza ya da bir olumsuz durum yaşanmadan çok güzel hava şartlarında yarışmamızı gerçekleştirdik. Ankara'dan, 20 farklı ilden sporcularımız katıldı. 10'dan fazla kulübümüz yarışmaya katıldı. Keyifli bir yarışma oldu. Yarışmamız 4 kategoride gerçekleştirildi. Genel klasman, spor klasmanı, kadın klasmanı ve kulüpler klasmanı olarak gerçekleştirildi."

Yarışmada genel klasmanda Ankara'dan Ferdi Toy, spor ve kadınlar klasmanında İran'dan Fatemeh Eftekhari birinci oldu. Kulüpler klasmanında da Ankara Yamaç Paraşütçüleri Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası tamamlandı

Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası tamamlandı

Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası tamamlandı

Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası tamamlandı

Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası tamamlandı

Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası tamamlandı

Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası tamamlandı

Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası tamamlandı

Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası tamamlandı

Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası tamamlandı

Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası tamamlandı

Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası tamamlandı

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