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Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

16.08.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta çıkan kavga sonrası gözaltına alınan M.I. ile babası M.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dün akşam iki grup arasından çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralanmış, polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen baba ve oğlunu gözaltına almıştı.

Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Adliye silahlı kavga

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