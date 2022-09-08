Kayseri'den Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek

KAYSERİ (AA) - Kayseri'den, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınına müdahaleye destek için 5 araç ve 15 personel gönderildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yangın söndürme çalışmalarında görev almak üzere İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 4 araç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesine bağlı 1 araç ve toplam 15 personel, bölgeye gitti.

Gece hazırlıklarını tamamlayan ekipleri Mersin'e mesai arkadaşları uğurladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin tüm imkanlarıyla Mersin'in yanında olduğunu belirtti.

Mersin halkına geçmiş olsun dilleklerin ileten Büyükkılıç, "Ciğerlerimiz yanmasın diyoruz ve Mersin'in yanında yer alıyoruz. Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için itfaiye ekiplerimiz 5 araç ve 15 personel ile bölgeye hareket etti. Allah yardımcıları olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İtfaiye Daire Başkanlığı yakınlarında iş yeri bulunan bir esnaf, Mersin'e gideceğini öğrendiği ekiplere kumanya hazırlayarak destek oldu.