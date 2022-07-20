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Kayseri'nin Erdemli Mahallesi'nde arkeolojik kazı başlatıldı

20.07.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Erdemli Mahallesi'nde arkeolojik kazı başlatıldı

KAYSERİ (AA) - Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli Mahallesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı.

Vali Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri'nin sahip olduğu kültürel değerleriyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olduğunu belirtti.

Bu değerleri ortaya çıkarmak ve dünyaya tanıtmak istediklerini aktaran Çiçek, bu amaçla Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle Erdemli ve Soğanlı Vadisi'nde çalışma başladığını kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yaptığı paylaşımda ise "Yeşilhisar ilçemizde yer alan doğa harikası vadi içerisinde çeşitli kaya oyma yapıları barındıran Erdemli'de Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz destekleriyle Müze Müdürlüğümüz başkanlığında arkeolojik kazı ve temizlik çalışmalarına başlandı." ifadelerine yer verildi.

Kayseri'nin Erdemli Mahallesi'nde arkeolojik kazı başlatıldı

Kayseri'nin Erdemli Mahallesi'nde arkeolojik kazı başlatıldı

Kayseri'nin Erdemli Mahallesi'nde arkeolojik kazı başlatıldı

Kayseri'nin Erdemli Mahallesi'nde arkeolojik kazı başlatıldı

Kayseri'nin Erdemli Mahallesi'nde arkeolojik kazı başlatıldı

Kayseri'nin Erdemli Mahallesi'nde arkeolojik kazı başlatıldı

Kayseri'nin Erdemli Mahallesi'nde arkeolojik kazı başlatıldı

Kayseri'nin Erdemli Mahallesi'nde arkeolojik kazı başlatıldı

Kayseri'nin Erdemli Mahallesi'nde arkeolojik kazı başlatıldı

Kayseri'nin Erdemli Mahallesi'nde arkeolojik kazı başlatıldı

Kayseri'nin Erdemli Mahallesi'nde arkeolojik kazı başlatıldı

Kayseri'nin Erdemli Mahallesi'nde arkeolojik kazı başlatıldı

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