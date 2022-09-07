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Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

07.09.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takım kaptanı İlhan Parlak: - "Giresunspor maçındaki atmosfer ve ambiyans çok iyiydi. İnşallah Antalyaspor karşısında da o atmosferi yaşarız" - Oyuncu Thiam: - "Önümüzde önemli bir maç var. Bu maçta 3 puan almak istiyoruz"

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Takım kaptanı İlhan Parlak, kulüp tesislerinde devam eden antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Antalyaspor'un geriden oyun kurmaya, bir sistem ve taktik çerçevesinde oynamaya çalışan bir ekip olduğunu söyledi.

Kendilerinin de ona göre analizlerini yaptıklarını belirten Parlak, "Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımızdan dolayı o coşkuyu sahaya yansıttığımızda, kendi sistemimiz ve oyun disiplinimize uyduğumuzda, maçtan 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. Giresunspor maçındaki atmosfer ve ambiyans çok iyiydi. İnşallah Antalyaspor karşısında da o atmosferi yaşarız." diye konuştu.

Futbolcu Thiam ise önlerinde çok önemli bir maç olduğunu, 3 puanı kazanmak adına taraftarların da desteğiyle ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Sezona geçen seneki gibi golle başlayamadığına değinen Thiam, "Maçlarda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Burada oynadığımız bir düzen var. Ben de o düzenin bir parçasıyım. Ona saygı göstererek oynamaya çalışıyorum. Önümüzde önemli bir maç var. Bu maçta 3 puan almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

- Takım kaptanı İlhan Parlak: - "Giresunspor maçındaki atmosfer ve ambiyans çok iyiydi. İnşallah Antalyaspor karşısında da o atmosferi yaşarız" - Oyuncu Thiam: - "Önümüzde önemli bir maç var. Bu maçta 3 puan almak istiyoruz"

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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