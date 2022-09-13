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Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

13.09.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde devam eden antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kayserisporlu oyuncu Kemen, Hatayspor'un çok önemli bir rakip olduğunu ve maçın zor geçeceğini söyledi. Sezonun başında olduklarını belirten Kemen, rakibin şu anda içinde bulunduğu durumun çok fazla bir önemi olmadığını ifade etti.

Sakatlık durumuna da değinen Kemen, "Yavaş yavaş daha iyi oluyorum. Kolektif olarak güçlü bir takımız. Birimizin eksikliğini diğer arkadaşımız gideriyor. Dolayısıyla çok endişe etmiyorum." diye konuştu.

Futbolcu Arif Kocaman ise geçen hafta konuk ettikleri Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk on birde ve taraftarları önünde oynamanın kendisi için güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Hocasının Hatayspor maçında görev vermesi durumunda elinden gelenin en iyisi yapacağını dile getiren Kocaman, ileriye dönük hedefinin ise üst liglerde forma giymek olduğunu kaydetti.

Antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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