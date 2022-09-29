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Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

29.09.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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