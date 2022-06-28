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Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

28.06.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da, yeni sezon öncesi bazı futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı futbolcular Mustafa Pektemek, Cenk Gönen, Hayrullah Erkip, Ethem Balcı ve Emin Can Uysal kentteki özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcuların, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları da gerçekleştirildi.

Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

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