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Kayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puana inanıyor

11.10.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puana inanıyor

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor'un yabancı oyuncuları Cardoso ve Mensah, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacakları müsabakadan galibiyetle ayrılacaklarına inanıyor.

Kulüp tesislerinde devam eden antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kayserisporlu oyuncu Cardoso, Galatasaray maçında iyi bir performans sergileyip sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Son iç saha maçında Trabzonspor'a karşı ufak detaylarla maçı kaybettiklerini belirten Portekizli futbolcu, "Şimdi önümüzde çok önemli bir Galatasaray maçı var. Büyük bir rakibe karşı gerekli mücadeleyi gösterip 3 puanı almak istiyoruz." diye konuştu.

Ganalı Mensah da ligde önemli bir takımı konuk edeceklerini belirterek, "Bizim için çok önemli bir maç. Bu karşılaşmayı kazanırsak puan olarak lig sıralamasında üst sıralarda olacağız. Taraftarlarımızın maça gelip destek vermesi bizim için çok önemli bir nokta. Cumartesi günü de taraftarımızın desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hazırlıklar sürüyor

Yukatel Kayserispor, Galatasaray'ı konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puana inanıyor

Kayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puana inanıyor

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Cardoso

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Cardoso

Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah

Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

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