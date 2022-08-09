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Kayserisporlu Kolovetsios: "Beşiktaş maçında çok iyi bir performans ortaya koyduk"

09.08.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bence daha fazlasını almayı hak etmiştik. Bazı önemli gol fırsatlarını değerlendiremedik"

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, Beşiktaş maçında iyi bir performans ortaya koyduklarını ve daha iyi bir sonuç almayı hak ettiklerini söyledi.

Kolovetsios kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları sezonun ilk maçında güzel bir oyun sergilediklerini belirtti.

Beşiktaş karşılaşmasından daha iyi bir sonuç almayı hak ettiklerini vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Çok iyi bir performans ortaya koyduk. Hocamızın bize antrenmanlarda söylediği gösterdiği planı uygulamaya çalıştık. Bence daha fazlasını almayı hak etmiştik. Bazı önemli gol fırsatlarını değerlendiremedik. Bence Kayserispor taraftarı, gösterdiğimiz efordan ve çabadan dolayı mutludur ama artık o maç bitti."

- "Kafamızda 3 puanı almak var"

Kolovetsios, önlerindeki maça odaklandıklarını anlatarak, "Hocamızla normal zamanda nasıl çalıştıysak bu haftada öyle çalışacağız. Taktiğimizi ve planımızı daha iyi bir hale getirmeye çalışacağız. Tabii ki aklımızda, kafamızda 3 puanı almak var." şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso da Beşiktaş'a karşı iyi oynamalarına rağmen son dakika golüyle mağlup olduklarını belirtti. Bu karşılaşmanın artık geride kaldığını aktaran Cardoso, "Şimdi önümüzde İstanbulspor maçı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp, aklımızda 3 puanı almak var." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Olivier Kemen'in sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle tedavisinin devam ettiği, Joseph Attamah'a ise sol diz patellar tendonundaki kronik tendinozis ve kısmi yırtık nedeniyle enjeksiyon tedavisi yapılacağı belirtildi.

- Antrenman

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor ile kendi evinde oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Kayserisporlu Kolovetsios: "Beşiktaş maçında çok iyi bir performans ortaya koyduk"

- "Bence daha fazlasını almayı hak etmiştik. Bazı önemli gol fırsatlarını değerlendiremedik"

Kayserisporlu Kolovetsios: "Beşiktaş maçında çok iyi bir performans ortaya koyduk"

Kayserisporlu Kolovetsios: "Beşiktaş maçında çok iyi bir performans ortaya koyduk"

Kayserisporlu Kolovetsios: "Beşiktaş maçında çok iyi bir performans ortaya koyduk"

Kayserisporlu Kolovetsios: "Beşiktaş maçında çok iyi bir performans ortaya koyduk"

Kayserisporlu Kolovetsios: "Beşiktaş maçında çok iyi bir performans ortaya koyduk"

Kayserisporlu Kolovetsios: "Beşiktaş maçında çok iyi bir performans ortaya koyduk"

Kayserisporlu Kolovetsios: "Beşiktaş maçında çok iyi bir performans ortaya koyduk"

Kayserisporlu Kolovetsios: "Beşiktaş maçında çok iyi bir performans ortaya koyduk"

Kayserisporlu Kolovetsios: "Beşiktaş maçında çok iyi bir performans ortaya koyduk"

Kayserisporlu Kolovetsios: "Beşiktaş maçında çok iyi bir performans ortaya koyduk"

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