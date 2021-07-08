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Kazara Aşk 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Civan ve Şimal evleniyor!

08.07.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarının yeni dizisi ''Kazara Aşk' sezona iddialı bir giriş yaparak izleyiciden tam not almayı başardı. Kazara Aşk'ın yayınlanan üçüncü bölüm fragmanında Kantarcılar'ın konağında düğün telaşı yaşanır. Civan ile Şimal'in ufak yalanlar başlayıp evliliğe gitti yolda yaşananlar herkesi şok edecek gibi. Civan'la Şimal her şeye rağmen evlenebilecek mi sorusu merak edilmeye başladı.

Yaz sezonun gelmesi ile bir bir yaz dizileri ekranlarda boy göstermeye başladı. Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk ise yaz dizileri kervanına katıldı. Yayınlandığı ilk haftadan bu yana seyircinin dikkatini çekmeyi başaran Kazara Aşk'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Civan ile Şimal'in düğün töreni gerçekleşirken, bu yalan aşkın nereye gideceği merak konusu oldu. İşte Kazara Aşk 3. bölüm fragmanı...

Kazara Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Star TV'nin kısa sürede epey sevilen dizileri arasında yer alan Kazara Aşk'ın yayınlanan fragmanında Şimal ve Civan'ın dillere destan düğünü konuşuluyor.
Bir yalan ile başlayan Şimal ve Civan Aşkı ailelerin on gün içinde evlenmelerini istemeleri, bardağı taşıran son damla olur ve söylediği bu yalanı sonlandırmaya karar verir. Ancak Şimal’in bu tutumu Civan'ın şirkete veda etmesi demektir.
Şirket için Şimal'i evliliğe ikan etmeye çalışan diğer bir sorunu ise gerçekte Nazlı ile evli olmasıdır. Şimal ve Nazlı arasında kalan Civan, yeni planı ile düğün hazırlıklarına başlar.
Şimal söylediği yalandan dolayı vicdan azabı çekerken öte yandan peşinden ayrılmayan Kenan da kafasını karıştırıyordur. Şimal söyledikleri yalandan kurtulmanın yollarını arar ancak, düğün günü gelip çatar.
Kantarcılar ailesinin şatafatlı düğünü tüm tanıdıkları ile hoşbeş içinde giderken ortaya çıkan Nazlı felaketi her şeyi alt üst eder.
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atv Kazara Aşk dizisi
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