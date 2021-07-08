Kazara Aşk 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Civan ve Şimal evleniyor!

Yaz sezonun gelmesi ile bir bir yaz dizileri ekranlarda boy göstermeye başladı. Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk ise yaz dizileri kervanına katıldı. Yayınlandığı ilk haftadan bu yana seyircinin dikkatini çekmeyi başaran Kazara Aşk'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Civan ile Şimal'in düğün töreni gerçekleşirken, bu yalan aşkın nereye gideceği merak konusu oldu. İşte Kazara Aşk 3. bölüm fragmanı... Bu gönderiyi Instagram'da gör Kazara Aşk (@kazaraask)'in paylaştığı bir gönderi

Kazara Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Star TV'nin kısa sürede epey sevilen dizileri arasında yer alan Kazara Aşk'ın yayınlanan fragmanında Şimal ve Civan'ın dillere destan düğünü konuşuluyor.

Bir yalan ile başlayan Şimal ve Civan Aşkı ailelerin on gün içinde evlenmelerini istemeleri, bardağı taşıran son damla olur ve söylediği bu yalanı sonlandırmaya karar verir. Ancak Şimal’in bu tutumu Civan'ın şirkete veda etmesi demektir.

Şirket için Şimal'i evliliğe ikan etmeye çalışan diğer bir sorunu ise gerçekte Nazlı ile evli olmasıdır. Şimal ve Nazlı arasında kalan Civan, yeni planı ile düğün hazırlıklarına başlar.

Şimal söylediği yalandan dolayı vicdan azabı çekerken öte yandan peşinden ayrılmayan Kenan da kafasını karıştırıyordur. Şimal söyledikleri yalandan kurtulmanın yollarını arar ancak, düğün günü gelip çatar.