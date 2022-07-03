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  4. Kazdağı Milli Parkı yakınlarında çıkan zeytinlik yangını kontrol altına alındı

Kazdağı Milli Parkı yakınlarında çıkan zeytinlik yangını kontrol altına alındı

03.07.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazdağı Milli Parkı yakınlarında çıkan zeytinlik yangını kontrol altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırlarına yakın konumdaki bir zeytinlikte yangın çıktı.

Mehmetalan Mahallesi'nde bir zeytin bahçesinden yükselen dumanları fark eden Karadağ Yangın Gözetleme Kulesi ekibinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Havadan 2 uçak ve 2 helikopter, karadan ise 3 arazöz ve su tankeriyle müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları süren yangında 2 dönüm zeytinlik hasar gördü.

Kazdağı Milli Parkı yakınlarında çıkan zeytinlik yangını kontrol altına alındı

Kazdağı Milli Parkı yakınlarında çıkan zeytinlik yangını kontrol altına alındı

Kazdağı Milli Parkı yakınlarında çıkan zeytinlik yangını kontrol altına alındı

Kazdağı Milli Parkı yakınlarında çıkan zeytinlik yangını kontrol altına alındı

Kazdağı Milli Parkı yakınlarında çıkan zeytinlik yangını kontrol altına alındı

Kazdağı Milli Parkı yakınlarında çıkan zeytinlik yangını kontrol altına alındı

Kazdağı Milli Parkı yakınlarında çıkan zeytinlik yangını kontrol altına alındı

Kazdağı Milli Parkı yakınlarında çıkan zeytinlik yangını kontrol altına alındı

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yangın Balıkesir zeytinlik

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