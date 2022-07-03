BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırlarına yakın konumdaki bir zeytinlikte yangın çıktı.
Mehmetalan Mahallesi'nde bir zeytin bahçesinden yükselen dumanları fark eden Karadağ Yangın Gözetleme Kulesi ekibinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Havadan 2 uçak ve 2 helikopter, karadan ise 3 arazöz ve su tankeriyle müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları süren yangında 2 dönüm zeytinlik hasar gördü.
Kazdağı Milli Parkı yakınlarında çıkan zeytinlik yangını kontrol altına alındı
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