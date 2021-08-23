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  4. Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

23.08.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan 3 helikopterle, karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla alevlere müdahale ediyor.

Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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