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Keçiören'de huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenlendi

09.07.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keçiören'de huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenlendi

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri için Kurban Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediyenin düzenlediği etkinlikte, huzurevi sakinleri bir araya gelerek, bayramlaştı.

Çeşitli ikramların ve hediyelerin verildiği huzurevi sakinleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Müziği Sanatçısı Leyla Göktaş Ünal'ın saz eşliğindeki mini konserini dinledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da huzurevinde kalanların ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Altınok, "Bayramlar birlik, beraberlik, kucaklaşma, dayanışma, yardımlaşma, küskünlerin barışması demektir. Bayramlar, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizi sevindirdiğimiz müstesna günlerdir." diye konuştu.

Anne, baba duası almanın önemini vurgulayan Altınok, "Bizler varsak sizin ak saçlarınız, yüzünüzdeki kırışıklıklar ve alın teriniz sayesinde varız." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nı kutlayan huzurevi sakinleri de özellikle bayramlarda anne ve babaların ziyaret edilmesi ve unutulmaması gerektiğini söyledi.

Keçiören'de huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenlendi

Keçiören'de huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenlendi

Keçiören'de huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenlendi

Keçiören'de huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenlendi

Keçiören'de huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenlendi

Keçiören'de huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenlendi

Keçiören'de huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenlendi

Keçiören'de huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenlendi

Keçiören'de huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenlendi

Keçiören'de huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenlendi

Keçiören'de huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenlendi

Keçiören'de huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenlendi

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