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Kefaret’in 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Doktor Ahmet ölecek mi?

08.07.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin iddialı dizisi Kefaret'in 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zeynep ve Sinan arasındaki buzlar erimeye başlamışken, Ahmet'in sık sık Zeynep ile birlikte oluşu Sinan'ı epey kıskandırır. Öte yanda ise Ahmet'in ile Can'ın kamp tatilleri iyi giderken aralarında Arzu nedeniyle bir tartışma alevlenir...

Zülfü Livaneli'nin edebi eserinden televizyona uyarlanan Kefaret dizisinde yine sular durulmak bilmiyor. Yayınlanan 33. yeni bölüm fragmanında Sinan ve Zeynep cephesinde sorunlar çözülüyor gibi olsa da Ahmet'in başına gelenler, yine Zeynep'i Ahmet'e yöneltir. Diğer yanda ise Fulya'nın Emre'ye gerçeklerden söz edip, etmeyeceği merak edilmeye başlandı. İşte Kefaret’in 33. bölüm fragmanı...

Kefaret'in 33. bölüm fragmanı yayınlandı!

Geçtiğimiz haftalarda final yapacağı öne sürülen Kefaret dizisi tam gaz yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
İlk olarak pazar günleri ekranlarda yer edinen Kefaret dizisi gün değişikliğine giderek perşembe akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
Kış sezonunda başlayan ve sezon finali yapmayan dizinin akıbeti merak edilmeye devam ederken, yeni bölüm fragmanında Sinan, Zeynep ile arasını düzeltmek için elinden geleni yapar ve aralarındaki buzlar eriyecek gibi durur.
Ancak çocukları kamp tatiline götüren Ahmet'ten haber alamayan Zeynep, yine Sinan'ı ikinci plana atarak Ahmet için endişe duymaya başlar. Münevver ise Deniz ile Kıraç’ın yeni bir aşka yelken açtıklarından habersiz olarak bilmeden bir şeylere şahit olur.
Kamp tatilinde Can babasını Arzu ile olan ilişkisi hakkında sıkıştırır ve bir takım sözler sarf eder. Sözler karşısında fenalaşan Ahmet'in ölecek mi sorusu akıllara geldi. Diğer yanda ise hamile olduğunu öğrenen Fulya'nın gerçekleri Emre'ye söyleyip, söylemeyeceği konusu var.
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Anahtar Kelimeler:
FOX Kefaret dizisi Mert Fırat Nurgül Yeşilçay
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