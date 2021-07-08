Kefaret’in 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Doktor Ahmet ölecek mi?

Zülfü Livaneli'nin edebi eserinden televizyona uyarlanan Kefaret dizisinde yine sular durulmak bilmiyor. Yayınlanan 33. yeni bölüm fragmanında Sinan ve Zeynep cephesinde sorunlar çözülüyor gibi olsa da Ahmet'in başına gelenler, yine Zeynep'i Ahmet'e yöneltir. Diğer yanda ise Fulya'nın Emre'ye gerçeklerden söz edip, etmeyeceği merak edilmeye başlandı. İşte Kefaret’in 33. bölüm fragmanı... Bu gönderiyi Instagram'da gör Kefaret (@kefaretfox)'in paylaştığı bir gönderi

Kefaret'in 33. bölüm fragmanı yayınlandı!

Geçtiğimiz haftalarda final yapacağı öne sürülen Kefaret dizisi tam gaz yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

İlk olarak pazar günleri ekranlarda yer edinen Kefaret dizisi gün değişikliğine giderek perşembe akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Kış sezonunda başlayan ve sezon finali yapmayan dizinin akıbeti merak edilmeye devam ederken, yeni bölüm fragmanında Sinan, Zeynep ile arasını düzeltmek için elinden geleni yapar ve aralarındaki buzlar eriyecek gibi durur.

Ancak çocukları kamp tatiline götüren Ahmet'ten haber alamayan Zeynep, yine Sinan'ı ikinci plana atarak Ahmet için endişe duymaya başlar. Münevver ise Deniz ile Kıraç’ın yeni bir aşka yelken açtıklarından habersiz olarak bilmeden bir şeylere şahit olur.