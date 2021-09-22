Keledoş hangi yöreye ait? Keledoş nerenin yemeği?

Oldukça leziz olan keledoş, özel günlerde sofraların başköşesinde yer alır ve sevilerek tüketilir. Yapımı oldukça zor olan keledoş Doğu Anadolu bölgesine ait olup daha çok Ağrı, Bitlis, Van ve Muş'ta yapılır. Keledoş; yeşil mercimek, akpancar, tereyağı gibi malzemelerin bir araya getirilmesiyle yapılır. İşte merak edilenler...

KELEDOŞ HANGİ YÖREYE AİT?

Doğu Anadolu bölgesine ait bir yemek olan keledoş uzun yıllardır sofralarda yer alıyor. Özel gün ve gecelerde hazırlanan keledoşun yapımı da bir hayli zor. Ağrı, Bitlis, Van ve Muş yörelerinde daha çok yapılan keledoş, Van iline özgü meşhur bir yemek olarak kabul edilir.

Keledoş; et, nohut, yeşil mercimek, buğday, akpancar, tereyağı ve kurut malzemelerinin bir araya getirilmesiyle yapılır. Keledoş yapmak için baklagiller ayrı ayrı tencerelerde pişirilir ve sonrasında harmanlanır.