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Keledoş hangi yöreye ait? Keledoş nerenin yemeği?

22.09.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keledoş, geçmişten beri Türk Mutfağı'nda adından sıklıkla söz ettiren yemeklerden biridir. Ancak oldukça lezzetli olan keledoşun yapımı da bir o kadar zahmetlidir. Keledoş Doğu Anadolu'nun tescilli yemeklerinden biridir ve bölgenin birçok yerinde bilinir. İşte merak edilenler...

Oldukça leziz olan keledoş, özel günlerde sofraların başköşesinde yer alır ve sevilerek tüketilir. Yapımı oldukça zor olan keledoş Doğu Anadolu bölgesine ait olup daha çok Ağrı, Bitlis, Van ve Muş'ta yapılır. Keledoş; yeşil mercimek, akpancar, tereyağı gibi malzemelerin bir araya getirilmesiyle yapılır. İşte merak edilenler...

KELEDOŞ HANGİ YÖREYE AİT?

Doğu Anadolu bölgesine ait bir yemek olan keledoş uzun yıllardır sofralarda yer alıyor. Özel gün ve gecelerde hazırlanan keledoşun yapımı da bir hayli zor. Ağrı, Bitlis, Van ve Muş yörelerinde daha çok yapılan keledoş, Van iline özgü meşhur bir yemek olarak kabul edilir.
Keledoş; et, nohut, yeşil mercimek, buğday, akpancar, tereyağı ve kurut malzemelerinin bir araya getirilmesiyle yapılır. Keledoş yapmak için baklagiller ayrı ayrı tencerelerde pişirilir ve sonrasında harmanlanır.

KELEDOŞ OTUNUN ADI NEDİR?

KELEDOŞ OTUNUN ADI NEDİR?
Keledoş yemeğinin içine ilkbahar ayında dağlardan toplanan keledoş otu da eklenir. Yörede keledoş otuna "akpancar" denir.
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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Van
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