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  4. Kendall Jenner açıldıkça açıldı! Koltukta iç çamaşırlı pozu olay oldu

Kendall Jenner açıldıkça açıldı! Koltukta iç çamaşırlı pozu olay oldu

21.11.2023 08:39 | Son Güncelleme:
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Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ve Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan Kendall Jenner, lüks moda markası için kamera karşısına geçti. Jenner iç çamaşırlı ve sütyensiz halleriyle sosyal medyayı salladı.

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, ünlü bir marka için pozlar verdi. Daha önce sütyensiz halleri sebebiyle eleştirilen ve pozları abartı bulunan Jenner yine çok iddialıydı.


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SÜTYEN YİNE GİYMEDİ

Kendall Jenner Calvin Klein için üstsüz pozlarının yanında yatakta iç çamaşırlı halleriyle de olay oldu.
28 yaşındaki manken, hayranlarını ve takipçilerini heyecanlandıran iç çamaşırlarıyla bir dizi ateşli poz verdi.
Jenner marka için 'Yeni Calvin Klein kampanyasının tamamen güven ve duygusallıkla ilgili olmasını seviyorum ve görüntülerin tam olarak bunu yansıttığını hissediyorum" dedi.
Duygusallığın kendisi için ne anlama geldiğinden bahseden Jenner ayrıca, bunun 'duyularınızla uyum içinde olmak ve göze hoş gelen sanat ve görüntüler yaratmakla ilgili olduğunu' açıkladı.
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