Kendi ağzıyla duyurdu! Osimhen 'Ameliyat olmam lazım' dedi ve dönüş süresini açıkladı

BÖYLE BİR SEVGİ VE BAĞLILIĞI ÇOK FUTBOLCU YAŞAYAMAZ

"Bizim bir geleneğimiz var… Her maçtan sonra ellerimizi kaldırır, üç kez aynı hareketi yapıyoruz. Buna üçlü diyoruz. Benim kızım bile bunu çok iyi yapıyor. Gerçekten bu, bir futbolcunun hayatında her zaman yaşayabileceği bir şey değil. Bazı oyuncular 10-20 yıl oynar ama böyle bir sevgi ve bağlılık hissini hiç yaşayamaz."