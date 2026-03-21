Kendi ağzıyla duyurdu! Osimhen 'Ameliyat olmam lazım' dedi ve dönüş süresini açıkladı

Liverpool ile oynadığı karşılaşmanın ardından kolu kırılan Victor Osimhen, Konate’nin kendisine mesaj attığını açıklarken dönüş sürecine dair de konuştu. Golcü, Galatasaray’daki sevgi ve bağlılığı vurgulayarak, “Kulüp bana ait gibi, böyle bir sevgiyi her futbolcu yaşayamaz” dedi. Drogba’dan ilham aldığını da ekledi.

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı kol kırığı sonrası yaşadıklarını ve kulübe duyduğu sevgiyi anlattı.

Konate’nin kendisine mesaj attığını belirten Nijeryalı futbolcu, ameliyat sürecini, Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimalini ve Galatasaray’daki özel bağını samimi ifadelerle paylaştı.

İŞTE O SÖZLER...

DROGBA'DAN İLHAM ALIYORUM

"Futbol açısından baktığında, herkes bilir ki ilhamımı Didier Drogba’dan alıyorum."

BÖYLE BİR SEVGİ VE BAĞLILIĞI ÇOK FUTBOLCU YAŞAYAMAZ

"Bizim bir geleneğimiz var… Her maçtan sonra ellerimizi kaldırır, üç kez aynı hareketi yapıyoruz. Buna üçlü diyoruz. Benim kızım bile bunu çok iyi yapıyor. Gerçekten bu, bir futbolcunun hayatında her zaman yaşayabileceği bir şey değil. Bazı oyuncular 10-20 yıl oynar ama böyle bir sevgi ve bağlılık hissini hiç yaşayamaz."

BİR KULÜPTEN DAHA FAZLASI

"Galatasaray benim için bir kulüpten daha fazlası... Yollarımızın kesişmesi kaderdi. O kulübe girdiğin anda şunu fark ediyorsun… özellikle genç oyuncuların formaya nasıl ter döktüğünü, armaya nasıl bağlı olduklarını görüyorsun."

Ve açıkçası, daha önce yaşamadığım şeyleri orada yaşadım gerçek sevgi. Futbolda oyunculara her zaman bu sevgi gösterilmez ama o kulüpte, hem kulüp içinde hem de dünyanın dört bir yanındaki taraftarlardan bunu hissettim. Ben kulübe ait olmaktan çok, kulüp bana ait gibi.

"KONATE BANA MESAJ ATTI"

Kolunun kırılmasının ardından Osimhen, Liverpool oyuncularının kendisine mesaj attığını açıkladı: "Sonra bana gelip ulaştılar. Bu şeyin ciddi olduğunu bilmiyormuş. (Konate) bana Instagram'dan mesaj attı. Bana zarar veremek istememiş. Önceki sakatlıklarıma kıyasla bu hiçbir şey."

