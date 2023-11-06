MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kendi Düşen Ağlamaz'daki çekim hatası dikkatlerden kaçmadı! Enes Koçak ve Eylül Tumbar'ın o sahnesi gündem oldu! Sadece saniyeler var...

Kendi Düşen Ağlamaz'daki çekim hatası dikkatlerden kaçmadı! Enes Koçak ve Eylül Tumbar'ın o sahnesi gündem oldu! Sadece saniyeler var...

06.11.2023 17:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enes Koçak, Eylül Tumbar, Hakan Yılmaz ve Selen Soyder'in başrollerini paylaştığı TRT1'in sevilen dizisi Kendi Düşen Ağlamaz büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü sosyal medyada gündem olan dizide yapılan çekim hatası dikkatlerden kaçmadı. Enes Koçak ve Eylül Tumbar'ın o sahnesi gündem oldu.

TRT1'in sevilen dizisi Kendi Düşen Ağlamaz her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Duygusal ve komik sahnelerin olduğu dizi ilgiyle takip ediliyor. Romantik komedi türündeki dizide Enes Koçak ve Eylül Tumbar'ın sahneleri çok beğeniliyor. Ancak dizinin son bölümünde öyle bir çekim hatası yapıldı ki dikkatleri izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Günün Magazin olayları

Dizide Enes Koçak'ın hayat verdiği Serkan karakteri ve Eylül Tumbar'ın canlandırdığı Alize'nin evlerinde ilk günleri olarak gösterilen sahnede yapılan çekim hatası sosyal medyada gündem oldu.
Alize, Serkan'ın üzerine silmek için masadan kalktığı esnada kolunu ilk önce Serkan'ın sol omzuna atıyor sahnenin devamında ise Alize'nin kolu bir anda Serkan'ın sağ omzuna geçiyor. Arada sadece saniyelerin olduğu bu sahnedeki hata hemen fark edildi.
Enes Koçak ve Eylül Tumbar'ın bu sahnesi sosyal medyada paylaşıldı ve binlerce yorum yapıldı. Dizi hayranları; 'Daha güzel oluyor böyle hatalar', 'Gözden nasıl kaçmış', 'Dikkatsizlik resmen' gibi yorumlar yaptılar.
Yönetmenliğini İnci Balabanoğlu Ahıska'nın üstlendiği, senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı'nın kaleme aldığı romantik komedi türündeki dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
Kendi Düşen Ağlamaz dizisi; annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesini engellemek isterken kendi kazdığı kuyuya düşen Alize'nin başına gelenleri anlatıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.