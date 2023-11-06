Kendi Düşen Ağlamaz'daki çekim hatası dikkatlerden kaçmadı! Enes Koçak ve Eylül Tumbar'ın o sahnesi gündem oldu! Sadece saniyeler var...

TRT1'in sevilen dizisi Kendi Düşen Ağlamaz her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Duygusal ve komik sahnelerin olduğu dizi ilgiyle takip ediliyor. Romantik komedi türündeki dizide Enes Koçak ve Eylül Tumbar'ın sahneleri çok beğeniliyor. Ancak dizinin son bölümünde öyle bir çekim hatası yapıldı ki dikkatleri izleyicilerin gözünden kaçmadı.





Dizide Enes Koçak'ın hayat verdiği Serkan karakteri ve Eylül Tumbar'ın canlandırdığı Alize'nin evlerinde ilk günleri olarak gösterilen sahnede yapılan çekim hatası sosyal medyada gündem oldu.

Alize, Serkan'ın üzerine silmek için masadan kalktığı esnada kolunu ilk önce Serkan'ın sol omzuna atıyor sahnenin devamında ise Alize'nin kolu bir anda Serkan'ın sağ omzuna geçiyor. Arada sadece saniyelerin olduğu bu sahnedeki hata hemen fark edildi.

Enes Koçak ve Eylül Tumbar'ın bu sahnesi sosyal medyada paylaşıldı ve binlerce yorum yapıldı. Dizi hayranları; 'Daha güzel oluyor böyle hatalar', 'Gözden nasıl kaçmış', 'Dikkatsizlik resmen' gibi yorumlar yaptılar.

Yönetmenliğini İnci Balabanoğlu Ahıska'nın üstlendiği, senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı'nın kaleme aldığı romantik komedi türündeki dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.