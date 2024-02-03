Kerem Aktürkoğlu'nun konuşmaları ifşa oldu, Tete paylaşımı apar topar sildi!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ortalığı karıştırdı. Yıldız oyuncu yeni transfer Carlos Vinicius'un tanıtım videosu çekildiği anlarda bir görüntü paylaşırken, arkadan Kerem Aktürkoğlu'nun kulüp çalışanıyla yaptığı bir konuşma duyuldu.

MAÇ SONU SEVİNCİNE KATILMADI

Son oynanan Samsunspor maçında zaman zaman taraftarın tepkisini çeken Aktürkoğlu, maç sonunda galibiyet sevincine katılmazken o anlar çok konuşulmuştu.

Son dönemde eleştirilerin hedefinde yer alan ve performansı tartışılan milli yıldız Tete'nin paylaşımında yaşadığı stresi dile getirdi.

STRESTEN DİŞLERİ KIRILDI

Arka planda birisiyle konuştuğu duyulan Kerem Aktürkoğlu, "Çarşamba günü dişim kırıldı. İkisi de aynı yerden kırıldı. Doktor bana stresten dolayı dişlerimi çok sıktığımı söyledi." sözlerini dile getirdi.

Bu anlar sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, taraftar Aktürkoğlu'na destek verdi.

????Tete'nin paylaştığı videoda duyulan konuşma:



????️Kerem Aktürkoğlu: "Çarşamba günü dişim kırıldı. İkisi de aynı yerden kırıldı. Doktor bana stresten dolayı dişlerimi çok sıktığımı söyledi." pic.twitter.com/ADcwU6yOvg — Mynet Spor (@mynetspor) February 3, 2024

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