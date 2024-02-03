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Kerem Aktürkoğlu'nun konuşmaları ifşa oldu, Tete paylaşımı apar topar sildi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.02.2024 17:54 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son oynanan mücadelede kaçırdığı golle taraftarın tepkisini çeken Kerem Aktürkoğlu gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Tete'nin sosyal medyada paylaştığı bir videoda sesi duyulan Aktürkoğlu, ilginç ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ortalığı karıştırdı. Yıldız oyuncu yeni transfer Carlos Vinicius'un tanıtım videosu çekildiği anlarda bir görüntü paylaşırken, arkadan Kerem Aktürkoğlu'nun kulüp çalışanıyla yaptığı bir konuşma duyuldu.

MAÇ SONU SEVİNCİNE KATILMADI

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Son oynanan Samsunspor maçında zaman zaman taraftarın tepkisini çeken Aktürkoğlu, maç sonunda galibiyet sevincine katılmazken o anlar çok konuşulmuştu.

Son dönemde eleştirilerin hedefinde yer alan ve performansı tartışılan milli yıldız Tete'nin paylaşımında yaşadığı stresi dile getirdi.

STRESTEN DİŞLERİ KIRILDI

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Arka planda birisiyle konuştuğu duyulan Kerem Aktürkoğlu, "Çarşamba günü dişim kırıldı. İkisi de aynı yerden kırıldı. Doktor bana stresten dolayı dişlerimi çok sıktığımı söyledi." sözlerini dile getirdi.

Bu anlar sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, taraftar Aktürkoğlu'na destek verdi.

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