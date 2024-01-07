Kerem Aktürkoğlu saç baş yoldurdu, taraftar artık isyan etti: Artık sıkıldım!

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken ikinci yarının hemen başında ilginç bir pozisyon yaşandı.

KEREM DIŞARI VURDU

Dakikalar 48'i gösterdiği esnada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu müsait pozisyonda topu farklı şekilde üstten dışarı gönderdi.

Aktürkoğlu'nun kaçırdığı bu pozisyon taraftarların tepkisine neden olurken sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O ANLAR VE TEPKİLER

(Görüntüler beIN Sports'tan alımıştır)

