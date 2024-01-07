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  4. Kerem Aktürkoğlu saç baş yoldurdu, taraftar artık isyan etti: Artık sıkıldım!

Kerem Aktürkoğlu saç baş yoldurdu, taraftar artık isyan etti: Artık sıkıldım!

07.01.2024 20:31 | Son Güncelleme:
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Sahasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dakikalar 48'i gösterirken çok net bir gol pozisyonundan faydalanamazken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar Aktürkoğlu'na sert tepki gösterdi. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken ikinci yarının hemen başında ilginç bir pozisyon yaşandı.

KEREM DIŞARI VURDU

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Dakikalar 48'i gösterdiği esnada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu müsait pozisyonda topu farklı şekilde üstten dışarı gönderdi.

Aktürkoğlu'nun kaçırdığı bu pozisyon taraftarların tepkisine neden olurken sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O ANLAR VE TEPKİLER

(Görüntüler beIN Sports'tan alımıştır)

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Kerem Aktürkoğlu son dakika galatasaray Süper Lig 10 süper li
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