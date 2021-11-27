Esra Erol'da 'kestane balı' diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu! Son paylaşım Edis'ten

Gülay Pazarlı'nın herkesin yüreğini dağlayan sözleri sonrasında sıra görüntülü bağlantı ile yayına katılan kocasına geçti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Karısının isyanını umursamayan kocanın gayet rahat bir şekilde söze, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" diyerek girmesi pes dedirtti.
Yayın sonrası sosyal medya bu diyaloğu konuştu. Kullanıcılar paylaşımlarında "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" sözünü tiye aldı.
Şarkıcı Edis'in paylaşımı ise olay oldu.
Sosyal medyada gündem oldu...
İşte paylaşımların bazıları...
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