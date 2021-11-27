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  4. Esra Erol'da 'kestane balı' diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu! Son paylaşım Edis'ten

Esra Erol'da 'kestane balı' diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu! Son paylaşım Edis'ten

27.11.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da eşinin kendisini aldattığını iddia eden Gülay Pazarlı, programda kocası ile yüzleşti. Mikrofonun uzatıldığı adamın ise söze, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" diyerek girmesi hem karısını hem izleyenleri çileden çıkardı. Bu diyalog kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuyla ilgili binlerce Tweet atıldı. Şarkıcı Edis de çok konuşulan diyaloğa kayıtsız kalamadı.

Gülay Pazarlı'nın herkesin yüreğini dağlayan sözleri sonrasında sıra görüntülü bağlantı ile yayına katılan kocasına geçti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Karısının isyanını umursamayan kocanın gayet rahat bir şekilde söze, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" diyerek girmesi pes dedirtti.
Yayın sonrası sosyal medya bu diyaloğu konuştu. Kullanıcılar paylaşımlarında "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" sözünü tiye aldı.
Şarkıcı Edis'in paylaşımı ise olay oldu.
Sosyal medyada gündem oldu... İşte paylaşımların bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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