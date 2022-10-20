KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Gökerküçük'ün cenazesi toprağa verildi.
Gökerküçük için Pınarhisar ilçesi Poyralı köyünde askeri tören düzenlendi.
Gökerküçük'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında Poyralı Köyü Camisi'ne getirildi.
Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.
Törene, Vali Birol Ekici, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kıbrıs gazisi Mustafa Gökerküçük Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı
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