KIBRIS, GÜRCİSTAN VE DUBAİ! Yasa dışı bahsin üç başkentinde baronlarla sır görüşme! Engin Polat - Dilan Polat ifadelerinde gözlerden kaçan 'dayı' ayrıntısı

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Mali polis şöyle bir detay tespit etti. Polat çifti 2017 yılında Kıbrıs'a gidiyor daha sonra 2019'da Gürcistan'a gidiyorlar. 2022'de de Dubai seyahati yapıyorlar. Dilan Polat ve Engin Polat bu seyahatleri turistik gezi olarak açıklıyor fakat emniyet güçleri bu gezilerin yasa dışı bahis baronlarıyla yapılan görüşmeler olduğunu düşünüyor. Dilan ve Engin Polat, Kıbrıs'a bir günlüğüne gidiyor. Bir günlüğüne gidilen seyahatler bazen günübirlik, bu da polislerin dikkatini çekiyor.